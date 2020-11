Vắc-xin ngừa Covid-19: Ngày vui đến gần!

Giới khoa học quốc tế đang sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để bào chế vắc-xin Covid-19. Trong khi một số ứng viên vắc-xin được phát triển theo hướng tiếp cận truyền thống, số khác dựa trên những cơ chế chưa từng được thử nghiệm.

Tin vui từ Pfizer và Moderna

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 17-11, thế giới có 24 loại vắc-xin Covid-19 đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (giai đoạn cuối), nổi bật là các ứng viên Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson (đều của Mỹ) và nhóm hợp tác AstraZeneca – Trường ĐH Oxford (Anh). Trong số này, theo đài CNBC, vắc-xin của Pfizer và Moderna đang tiến sát vạch đích, tràn trề hy vọng.

Sau khi thông báo vắc-xin của họ và đối tác BioNTech SE (Đức) cho hiệu quả hơn 90% trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng hôm 9-11, hãng dược Pfizer tuyên bố sẽ nộp dữ liệu cần thiết lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để xin cấp phép ủy quyền sử dụng khẩn cấp (EUA). Hãng này đã ký hợp đồng trị giá 1,95 tỉ USD với chính quyền Tổng thống Donald Trump để cung cấp 100 triệu liều vắc-xin, đủ dùng cho 50 triệu người và sẽ cung cấp thêm 500 triệu liều nếu cần.

Về phía Moderna, trong một tuyên bố hôm 11-11, hãng dược này cho biết họ đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3 trên 30.000 tình nguyện viên và dự kiến công bố dữ liệu thử nghiệm sơ bộ ngay trong tháng 11 này. Giới chuyên gia và các nhà đầu tư kỳ vọng vắc-xin của Moderna sẽ cho mức độ hiệu quả cao, đặc biệt là khi Moderna cũng sử dụng công nghệ RNA thông tin (mRNA) để bào chế vắc-xin, tương tự Pfizer. “Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi vắc-xin Covid-19 của Moderna đạt mức độ hiệu quả cao” – nhà dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci đoan chắc. Đáng chú ý, Moderna khẳng định vắc-xin của họ không yêu cầu bảo quản cực lạnh (chỉ từ 2-8 độ C trong 30 ngày, ở -20 độ C trong tối đa 6 tháng và ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ), không gây ra vấn đề nào đáng kể về an toàn.

Hiện Moderna đã ký hợp đồng cung cấp vắc-xin Covid-19 cho Bắc Mỹ, Trung Đông và nhiều khu vực khác trên toàn thế giới. Hồi tháng 8-2020, hãng này thông báo đã đạt được thỏa thuận giao 100 triệu liều vắc-xin cho chính phủ Mỹ, kèm theo điều khoản cho phép mua thêm 400 triệu liều.