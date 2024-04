Bộ Y tế hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh

(THTG) Chiều ngày 10-4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị. Hội nghị kết nối đến 63 điểm cầu UBND, Sở Y tế tỉnh, thành phố và các điểm cầu viện chuyên ngành của Bộ Y tế. Tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang, BSCKII. Nguyễn Hữu Diệp – Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu rõ, tại Việt Nam, trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành từ Trung ương đến địa phương, công tác phòng chống sốt xuất huyết đã thu được những thành quả đáng khích lệ.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại điểm cầu Tiền Giang.

Hiện nay tình hình bệnh truyền nhiễm trên thế giới đang diễn biến phức tạp, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong những năm qua đã ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em, một số bệnh chưa có vắc xin phòng bệnh đã có xu hướng gia tăng. Tổ chức Y tế thế giới gần đây đã đưa ra cảnh báo về việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên toàn thế giới. Từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận tình trạng gia tăng các ca mắc ho gà tại Hà Lan, Vương quốc Anh, Philippines…

Tại Việt Nam, bệnh sởi ghi nhận tại Hà Tĩnh, Sơn La, Cà Mau, Bình Thuận, Thanh Hóa; bệnh ho gà ghi nhận tại Nghệ An, Hà Nội, Hồ Chí Minh… Đồng thời một số bệnh lưu hành vẫn ghi nhận số mắc ở mức cao như bệnh tay chân miệng tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2023, bệnh sốt xuất huyết hàng năm vẫn ghi nhận số mắc cao với hàng trăm nghìn trường hợp mắc, hàng chục trường hợp tử vong. Tại nước ta cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong do cúm A(H5N1) tỉnh Khánh Hòa và trường hợp đầu tiên mắc cúm A(H9N2) tại tỉnh Tiền Giang.

Bộ Y tế nhận định trong thời điểm chuyển mùa hiện nay, với thời tiết thay đổi bất thường tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, nguy cơ xâm nhập, lây lan của các tác nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao. Nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm là rất cao, diễn biến khó lường, có thể bùng phát thành dịch lớn.

Tin và ảnh: THANH HOÀNG