Công an xã Tân Phú bắt quả tang 2 đối tượng phát tờ rơi tín dụng đen

(THTG) Vào khuya ngày 24 -7, nhận được tin báo của quần chúng về việc có 2 đối tượng đi trên xe mô tô biển số 71 B2-40.278 đang rải tờ rơi và dán giấy cho vay tiền góp trên đường tỉnh 877B của huyện Tân Phú Đông, công an xã Tân Phú lập tức có mặt bắt quả tang và đã mời 2 đối tượng trên về trụ sở làm việc.

02 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Tại Công an xã Tân Phú, các đối tượng khai tên: Vũ Văn Toản – sinh năm 2001 và Trần Văn Khang – sinh năm 1999, cùng thường trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, và hiện đang tạm trú tại Thành hố Bến Tre tỉnh Bến Tre. Các đối tượng khai từ Ninh Bình vào Bến Tre để hoạt động cho vay tín dụng đen.

Lực lượng Công an đã thu giữ 1 thùng giấy, bên trong chứa 18.000 tờ giấy cho vay tiền góp và 150 giấy dán rao vặt có số điện thoại liên hệ cho vay. Qua làm việc hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phát tờ rơi, dán quảng cáo để cho vay lãi nặng. Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông lập hồ sơ xử lý. Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân cần đề cao cảnh giác, không tham gia vào hoạt động tín dụng đen, đồng thời thông tin ai là nạn nhân của các vụ tín dụng đen thì nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an để được xác minh điều tra xử lý.

Hữu Dư