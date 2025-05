Trại Tạm giam Công an Tiền Giang công bố Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá cho 33 phạm nhân

*** Công an Tiền Giang triệt phá tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền xảy ra tại xã Hậu Thành huyện Cái Bè. * Nhiều điểm du lịch sinh thái, Văn hóa lịch sử ở Tiền Giang thu hút đông đảo du khách đến tham quan, vui chơi giải trí trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. * Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang gặp gỡ, tiễn đưa các đại biểu là cựu chiến binh tiêu biểu tham dự chương trình “Tri ân các chiến sĩ bị địch bắt, tù đày tại huyện Côn Đảo” tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. * Công nhân công trình cầu Rạch Miễu 2 và cao tốc Cao Lãnh – An Hữu thi công xuyên lễ. * Trại Tạm giam Công an Tiền Giang công bố Quyết định đặc xác của Chủ tịch nước cho 33 phạm nhân. * Giá sầu riêng tiếp tục xuống thấp, nhiều nhà vườn ở Tiền Giang gặp khó khăn khi sầu riêng đang vào thu hoạch rộ. * Huyện Gò Công Đông triển khai Quyết định giao quản lý điều hành Ban Quản lý dịch vụ công ích huyện. * Thành phố Mỹ Tho tổ chức biểu diễn lân sư rồng chào mừng Đại lễ 30/4. * Trại giam Phước Hòa (Bộ Công an) công bố quyết định đặc xá cho 89 phạm nhân dịp Lễ 30-4. * Hơn 1.100 tỷ đầu tư thiết bị y tế cho Bệnh viện Bạch Mai 2 tại Hà Nam. * Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế AISVN Nguyễn Thị Út Em bị bắt. * Một bãi giữ xe ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh thu tiền giữ xe 100.000đ/lượt, chủ cơ sở bị Công an mời lập biên bản xử phạt. * Quảng Ninh: Khai mạc Carnaval Hạ Long. * Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật. * Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông đường bộ lên mức tối đa 150 triệu đồng. * Quảng Trị, nhiều người lao xuống cứu cháu bé 8 tuổi bị sóng cuốn trôi tại bãi biển Cửa Tùng. * Quảng Ngãi: Xảy ra 2 vụ đuối nước liên tiếp, 4 học sinh bị mất tích. * Quảng Ngãi chi 82 tỷ cho 62 người nghỉ hưu trước tuổi. * Phát hiện 3 thi thể tại 1 ngôi nhà ở Nha Trang, công an đang vào cuộc điều tra. * Cả nước xử lý 1.950 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong ngày nghỉ lễ thứ 2. * Vụ người cha nổ súng ở Vĩnh Long, Luật sư được cơ quan điều tra Bộ Công an mời làm việc. * Công an Bà Rịa Vũng Tàu bắt giam tài xế gây tai nạn làm chết 2 người trên Quốc lộ 51. * Hàn Quốc có Quyền Tổng thống mới nhưng chính trường vẫn còn nhiều bất ổn. * Cố vấn An ninh Nhà Trắng Mike Waltz mất chức sau bê bối đưa phóng viên vào nhóm chat mật. * Ông Trump lại cấm các nước mua dầu của Iran. * Iran tố Mỹ khủng bố tài chính, đàm phán có thể bị hoãn. * Ngoại trưởng Pháp nói: Ông Putin là rào cản duy nhất cho đàm phán hòa bình ở Ukraine. * Mỹ bổ nhiệm Đại sứ mới tại Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng leo thang.