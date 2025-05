Tiền Giang bắt giữ đối tượng lái ô tô vận chuyển gần 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

Đối tượng Trương Văn Nghĩa và tang vật phạm pháp.

Khi di chuyển đến đoạn thuộc km 66+200 (ấp Tân Phong, xã Tân Hội, Thị xã Cai Lậy), xe ô tô do Nghĩa bị lực lượng tuần tra của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – công an tỉnh Tiền Giang chặn dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe ô tô do Nghĩa điều khiển chứa tổng cộng 2.980 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm các nhãn hiệu: Jet, Hero, Scott. Hiện, Nghĩa đang bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn VOV