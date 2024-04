Công an Tiền Giang thăm Công an xã bị thương trong khi làm nhiệm vụ

(THTG) Được sự uỷ quyền của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, ngày 25-4, Đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Lê Hoàng Tiến – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm Trưởng đoàn, đến thăm, động viên đồng chí Thiếu tá Trần Văn Tiến – Trưởng Công an xã Tân Hưng, huyện Cái Bè bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, vào tối 14-4-2024, Tổ tuần tra kiểm soát của Công an xã Tân Hưng do Thiếu tá Trần Văn Tiến là Tổ trưởng, phối hợp cùng lực lượng Dân phòng, Quân sự xã thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xã. Khi đến tổ 8, ấp 4, xã Tân Hưng thì phát hiện đối tượng điều khiển xe môtô có biệu hiện khả nghi, đối tượng bỏ chạy khi thấy Tổ công tác.

Công an Tiền Giang thăm Thiếu tá Trần Văn Tiến – Trưởng Công an xã Tân Hưng, huyện Cái Bè bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác truy đuổi khoảng 100 mét thì xe đồng chí Tiến bị ngã do va chạm với phương tiện khác. Đồng chí Tiến bị thương và được Tổ công tác đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang điều trị. Đến nay sức khoẻ đã ổn định và trở lại công tác.

Đại tá Lê Hoàng Tiến – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ trao quà của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng Thiếu tá Trần Văn Tiến, đồng thời động viên đồng chí cùng lực lượng Công an xã và các lực lượng có liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Trọng Tín