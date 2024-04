Lần đầu tiên trong lịch sử Cúp Quốc gia được áp dụng công nghệ VAR

Theo thông báo từ VPF, vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cúp Quốc gia áp dụng công nghệ này.

Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ trở lại tranh tài đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây bằng những trận đấu hấp dẫn. Các cặp đấu ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 là Hà Nội FC vs Đà Nẵng, Thanh Hóa vs Hải Phòng, Nam Định vs Bình Dương và Thể Công Viettel vs PVF CAND.