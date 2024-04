Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các nhà hàng ở thành phố Mỹ Tho

(THTG) Ngày 23-4, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Tiền Giang tổ chức đoàn công tác kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Các cơ sở được kiểm tra đều đáp ứng tốt các quy định pháp luật để đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Phong

Đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá 3 cơ sở gồm: Cảng Du thuyền Mỹ Tho ở phường 4; Khách sạn Cửu Long và Nhà khách Chương Dương cùng ở phường 1, thành phố Mỹ Tho. Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm như thủ tục pháp lý, giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, hợp đồng mua bán thực phẩm… Tại 3 cơ sở, đoàn đều tiến hành lấy mẩu thức ăn để test nhanh, kết quả tất cả các mẫu đều âm tính hàn the.

Đoàn đề nghị các cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các quy định pháp luật để đảm bảo an toàn thực phẩm; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời, tuyên truyền kiến thức, quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của các cơ sở trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Yến Vân