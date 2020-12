Vắc-xin Covid-19 sản xuất tại Việt Nam giá bao nhiêu?

Tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia nghiên cứu phát triển vắc-xin, cho biết ngày 9-12, Hội đồng đạo đức y sinh của Bộ Y tế sẽ thẩm định hồ sơ tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19. Ngày 10-12, Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược NANOGEN (Công ty NANOGEN) phối hợp với Học viện Quân y sẽ chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn 1 thử nghiệm vắc-xin Covid-19 của Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Ngô Quang, người tình nguyện bắt buộc phải được sàng lọc và phải đảm bảo có sức khỏe tốt. Không mắc các bệnh mãn tính, các bệnh truyền nhiễm… Việc tuyển dụng tình nguyện viên, khám sàng lọc mất ít nhất 7 ngày. Do đó, dự kiến đến ngày 17-12 sẽ bắt đầu tiêm mũi tiêm thử nghiệm chính thức đầu tiên. Những người tham gia vào cuộc thử nghiệm đầu tiên dự kiến trong độ tuổi từ 18-40, khỏe mạnh, không có bệnh mãn tính, cơ địa dị ứng cũng như không trong quá trình điều trị trong các cơ sở y tế…

Nghiên cứu sản xuất vắc-xin Covid-19 – Ảnh minh hoạ

Trong giai đoạn 1 tiến hành tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 trên người, dự kiến số lượng khoảng 40-60 người, với các mức liều khác nhau để xác định tính an toàn cho các mức liều tương ứng. Trên cơ sở đó mới kết luận ở mức liều nào thì có độ an toàn cao nhất. Giai đoạn 2 dự kiến vào tháng 3-2021 nghiên cứu trên số lượng rộng hơn (tối thiểu 400 người) để tiếp tục đánh giá độ an toàn và tính sinh miễn dịch. Trên cơ sở kết quả giai đoạn 2, đơn vị nghiên cứu sẽ chuyển sang giai đoạn 3 với cỡ mẫu khoảng 10.000 người hoặc vài chục ngàn người.

“Công nghệ sản xuất vắc-xin của NANOGEN dựa trên phương pháp protein tái tổ hợp, sau đó can thiệp vào gen để sản sinh kháng thể. Phương pháp này khác với việc dùng kháng thể (virus bất hoạt hoặc virus sống giảm độc lực), do đó các nhà khoa học đánh giá là an toàn”- ông Quang nhận định.

VABIOTECH lấy mẫu máu chuột đánh giá kháng thể đáp ứng miễn dịch sau tiêm vắc-xin Covid-19 – Ảnh: T.Bình

Về giá thành của vắc-xin, ông Nguyễn Ngô Quang cho biết Công ty NANOHEN dự kiến mức 5 USD/mũi tiêm, mỗi người tiêm 2 mũi sẽ chi phí 10 USD (hơn 200.000 đồng), tương đương với giá vắc-xin Covid-19 trên thế giới.

Cũng theo ông Quang, ngoài việc thử nghiệm vắc-xin của NANOHEN, dự kiến tháng 2-2021, vắc-xin của Viện Vắc-xin và sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) cũng sẽ đưa vào tiêm thử nghiệm trên người. Vắc-xin của Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) dự kiến sẽ thử nghiệm trên người vào tháng 3-2021. Hiện nay 2 vắc-xin của IVAC và VABIOTECH đang được đánh giá tiền lâm sàng.

Nguồn NLĐ