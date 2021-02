Gò Công Tây trao giấy xác nhận đủ thời gian cách ly cho trường hợp trở về từ vùng dịch

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang với diện tích 10 hecta, quy mô 1.000 giường, cao 10 tầng, tổng kinh phí xây dựng 2.350 tỷ đồng dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 10/2021 + Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận và hoàn thành 13 đợt cách ly y tế tập trung, với 3098 công dân. + Nông dân huyện Tân Phước đã bắt đầu thu hoạch lúa, đến nay nông dân thu hoạch được trên 200 ha lúa, năng suất bình quân 7,2 tấn/ha với mức giá trung bình từ 6.300 – 6.700 đồng/kg + Xã An Thạnh Thủ, huyện Chợ Gạo vừa thi công nạo vét tuyến kênh Lộ Quẹo đi qua địa bàn 02 ấp An Quới và An Thọ có chiều dài 2.446 mét, kinh phí thực hiện trên 300 triệu đồng từ nguồn vốn công trình thủy lợi phí năm 2021...