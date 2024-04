Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt những ngày nghỉ lễ

(THTG) Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch huy động 100% lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắt giao thông, và đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Từ chiều 26/4, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức ra quân, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng tại các điểm thường xảy ra ùn tắc như Ngã ba An Thái Trung, Ngã tư Đồng Tâm, Ngã tư Lương Phú trên Quốc Lộ 1, khu vực từ ngã ba Ấp Bắc – Lê Văn Phẩm đến cầu Rạch Miễu để phục vụ cho người dân về quê nghỉ Lễ an toàn, thông suốt.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như chở hàng quá tải, quá khổ, chạy quá tốc độ, đặc biệt là kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy khi tham gia giao thông. Từ ngày 27 đến ngày 29/4, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên biên bản xử lý 254 vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn, tạm giữ 254 phương tiện, tước 254 giấy phép lái xe, phạt tiền gần 1 tỷ 200 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông điều tiết, kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt dịp lễ.

Theo chân các tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an huyện Châu Thành làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong đêm 29/4, nhiều trường hợp bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, lập biên bản vi phạm về nồng độ cồn. Đa phần đều biết việc sử dụng rượu bia khi tham giao giao thông là sai nhưng vì nhiều lý do vẫn vi phạm.

Phỏng vấn người vi phạm: “Biết nhậu là sai nhưng mà chú không có say, chú mới uống có 3 lon hà. Ở nông thôn mà có gì chơi chút xíu, ỷ y thành ra không có đội nón luôn nữa”.

Sự chủ quan này hiện nay không phải ít trong một một bộ phận người dân và cần sớm phải thay đổi. Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thời gian trước, trong và sau Lễ, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục.

PV Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh: “Bên cạnh việc bố trí 100% quân số thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì trong thời gian này, lực lượng làm nhiệm vụ cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Vì vậy đề nghị người dân vui Lễ cần chấp hành nghiêm quy định của Luật giao thông, đã uống rượu thì không lái xe, để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh”.

Vì vậy, người dân cần tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông để có một kỳ nghĩ Lễ đúng nghĩa, vừa bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình, vừa góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin và ảnh: Trọng Tín