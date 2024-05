(THTG) Hôm nay ngày 1-5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/5-1/5, lượng phương tiện tham gia giao thông từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông trên tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 60 qua địa bàn Tiền Giang thông thoáng.

Tình hình giao thông trên địa bàn Tiền Giang ngày 1-5 diễn ra thông suốt

Theo ghi nhận của Phóng viên Truyền hình Tiền Giang, đến 15 giờ chiều 1/5, mật độ phương tiện các loại lưu thông từ hướng Bến Tre qua địa bàn Tiền Giang, đặc biệt là khu vực cầu Rạch Miễu trên Quốc lộ 60, lưu thông thông suốt, an toàn. Trên tuyến Quốc lộ 1A khu vực từ vòng xoay Trung lương đến ngã tư Lương Phú mật độ phương tiện lưu thông thông thoáng, phương tiện lưu thông chậm tại một số nút giao, đèn tín hiệu.

Theo đó để bảo đảm tình hình trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ này, Phòng Cảnh sát giao thông- Công an Tiền Giang, đã xây dựng kế hoạch, phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Trọng Hiếu