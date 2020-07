Ngừng thử nghiệm thuốc chống sốt rét và điều trị HIV để chữa trị người mắc Covid-19

Tuyên bố của WHO nêu rõ: “Các kết quả thử nghiệm tạm thời cho thấy hydroxychloroquine và lopinavir/ritonavir có hiệu quả rất thấp, hoặc không thể làm giảm tỷ lệ tử vong của người mắc Covid-19 nhập viện khi so sánh với tiêu chuẩn chăm sóc. Các điều tra viên thống nhất sẽ ngừng hoạt động thử nghiệm ngay lập tức”.

WHO thông báo ngưng thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine trên các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP

Ngoài ra, WHO cũng đang nghiên cứu tác dụng tiềm tàng của thuốc kháng virus Remdesivir do hãng dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ sản xuất đối với bệnh nhân Covid-19. Cùng ngày, WHO công bố số liệu thống kê cho thấy trong 24 giờ tính đến tối 4-7, toàn thế giới ghi nhận thêm tổng cộng 212.326 ca mắc Covid-19. Tổng cộng, toàn thế giới hiện có trên 11,3 triệu ca nhiễm Covid-19 và trên 530.000 ca tử vong.

Nguồn SGGP