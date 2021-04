UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá công tác chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội quý 1/2021

(THTG) Sáng ngày 8-4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị, có các đồng chí thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh hội nghị sơ kết quý I của UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Đoàn Vũ

Trong quý I, Tiền Giang đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, thực tiễn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bắt tay ngay vào thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, tuy vẫn còn một số khó khăn nhất định, nhưng vẫn đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn ổn định, mực nước trong Vùng dự án ngọt hóa Gò Công vẫn cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Hàng hóa nông sản dồi dào đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chủ động và trong tầm kiểm soát.

Chủ động tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi trên phạm vi toàn tỉnh, hạn chế tối đa các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm Ảnh: Minh Trí

Giá trị sản xuất công nghiệp trong quý I thực hiện trên 20 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ, do các ngành chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh sản xuất tiếp tục ổn định và tăng so với cùng kỳ. Trong quý I, Tiền Giang điều chỉnh 4 dự án tăng thêm vốn đầu tư 1,5 triệu USD vào khu công nghiệp. Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp thu hút được 107 dự án; tổng vốn đầu tư cho dự án FDI là 2,36 tỷ USD và dự án trong nước là 4.576 tỷ đồng.

Các thủ tục hành chính công được tinh gọn, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Ảnh: Việt Bình

Các lĩnh vực thương mại và dịch vụ, đầu tư phát triển và thu hút đầu tư, ngân hàng, phát triển doanh nghiệp, tình hình quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong quý 1 ước 3.171 tỷ đồng, đạt 29,9% dự toán năm, tăng 4,1% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa là 3.101 tỷ đồng, đạt 30% dự toán năm và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội trong quý 2, tỉnh Tiền Giang sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; xây dựng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiêu quả thi hành pháp luật; xây dựng chính quyền điện tử nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp có hiệu quả hơn. Theo dõi và triển khai các giải pháp ứng phó hạn, mặn; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, vực dậy phát triển du lịch và triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và biểu dương các sở, ngành và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong quý I, thực hiện tốt những nhiệm vụ trong quý II, đặc biệt cần lưu ý thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị các ngành liên quan và các địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, rà soát, quản lý tốt cống tác tiêm vắc xin COVID-19…

Nguyễn Phong