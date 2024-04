Huyện Gò Công Tây kỷ niệm 45 năm tái thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

(THTG) Chiều ngày 24- 4, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm tái thành lập huyện Gò Công Tây. Đến dự có ông Trần Thanh Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 45 năm tái thành lập huyện Gò Công Tây. Ảnh: Lê Thi

Tại buổi lễ, sau khi xem video phóng sự quá trình xây dựng và phát triển huyện Gò Công Tây sau 45 năm, các đại biểu được nghe ông Đỗ Tấn Minh, đại diện các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện phát biểu cảm tưởng về sự chuyển mình đi lên của huyện Gò Công Tây qua 45 năm.

Ông Đinh Tấn Hoàng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Công Tây đã ôn lại 45 năm thành lập huyện. Hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) của huyện Gò Công Tây tăng 4,9% so với năm 2022, trong đó: Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,45%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,02%; khu vực thương mại – dịch vụ tăng 6,15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,12 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 3.015 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 132% so với kế hoạch. Phát triển mới doanh nghiệp, đạt trên 223% so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra; giải quyết việc làm đạt 110% kế hoạch; tỷ lệ lao động được đào tạo đạt khoảng 43%; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 – 2025) còn 0,87% . 100% xã duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), 4 xã duy trì đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã duy trì đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện duy trì huyện NTM và tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao vào năm 2025…

Ông Đinh Tấn Hoàng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Công Tây phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Thi

Với những thành tích đạt được, sau 45 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ và nhân dân huyện Gò Công Tây vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại cùng Bằng khen của Chính phủ và UBND tỉnh.

Thùy Trang