Đánh bom liều chết tại 1 nhà thờ ở Indonesia, 14 người thương vong

+ Huyện Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy đã chuyển đổi thêm 330 hecta đất trồng lúa thường xuyên bị ngập lũ sang trồng cây ăn trái, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa + Lợi nhuận của người trồng lúa trong dự án VnSAT tăng 28,3% so với ngoài dự án + Công an thành phố Mỹ Tho bắt đối tượng Kiều Ngọc Diễm, sinh năm 1985, ngụ ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang về tội “huỷ hoại tài sản”. + Dự kiến trong quý 2/2021, huyện Châu Thành sẽ xuống giống 3.798 ha rau màu thực phẩm, ước sản lượng thu hoạch trên 53.300 tấn. + Huyện Cái Bè phấn đấu có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 + Đội bóng huyện Châu Thành xuất sắc đoạt chức vô địch Giải bóng mini trẻ tỉnh Tiền Giang năm 2021 + Hơn 80 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Tân Phước đã phát hoang, rong cỏ, trục vớt lục bình, khơi thông dòng chảy trên tuyến kênh 250 thuộc Tân Hưng Tây, xã Tân Hòa Tây...