Đại tá Nguyễn Hồng Khắc – Trưởng Công an Tp. Mỹ tho được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 21-5, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hồng Khắc – Trưởng Công an Tp. Mỹ Tho giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Tham dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Văn Nhã – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang; đồng chí Trần Kim Trát – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Mỹ Tho; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công – Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy- Ban Giám đốc Công an tỉnh và chỉ huy các đơn vị, Công an địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang (bên phải) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho Đại tá Nguyễn Hồng Khắc (bên trái). Ảnh: Thanh Việt

Tại Lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, sinh năm 1967, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang kể từ ngày 20/5/2021.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Việt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Khắc và thể hiện sự tin tưởng: trên cương vị mới Đại tá Nguyễn Hồng Khắc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng thực hiện tốt các mặt công tác của lực lượng Công an.

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Việt

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Khắc – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang hứa quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hồng Phượng