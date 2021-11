APEC cần đầu tư cho tương lai

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 11 -11, tỉnh ghi nhận 417 ca F0 mới (tăng 21 ca so với ngày 10 -11), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 19.516 ca. - Hội LHPN huyện Tân Phước trao tặng 25 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước - Châu Thành có trên 15.000 lượt hộ phụ nữ được vay vốn sản xuất phát triển kinh tế gia đình với số tiền 450 tỷ đồng - Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành trao trả tài sản gồm: 1 bóp da, giấy tờ tùy thân, trên 31 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Minh, cư trú ấp Đăng Phong Trên, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo do Trung sĩ Nguyễn Thanh Phong, chiến sĩ công an tham gia nghĩa vụ nhặt được và trao trả - Bộ Y tế tiếp nhận container tạo oxy khí nén di động phục vụ công tác điều trị COVID-19, công suất của một container sản xuất khoảng 72 bình oxy cỡ lớn/ngày, phục vụ oxy cho 40-60 bệnh nhân bắt đầu chuyển nặng. - Sở LĐTBXH Tiền Giang tổ chức thăm và tặng quà cho 25 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vượt khó học giỏi trên địa bàn tp. Mỹ Tho...