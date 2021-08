Xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax

Ngoài ra so sánh kết quả xét nghiệm miễn dịch trên nhóm mắc Covid-19 đã hồi phục do nhóm nghiên cứu Viện Pasteur TPHCM thực hiện với kết quả miễn dịch sau tiêm vaccine Nanocovax, cũng như so sánh kết qua miễn dịch của một số vaccine khác đã được công bố… cho thấy vaccine Nanocovax có hiệu quả tốt trong việc phòng chống Covid-19.

Nguồn SGGP