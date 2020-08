Tiền Giang tiếp nhận và cách ly y tế 242 công dân Việt Nam trở về từ Singapore

(THTG) Khoảng 19 giờ tối 12-8, đoàn xe gồm 20 chiếc chở 242 công dân Việt Nam (trong đó có 145 nữ, 97 nam và 02 trẻ em) là những sinh viên du học, không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng cửa và công dân hết hạn thị thực, bị kẹt lại do Covid-19 từ Singapore, đã hạ cánh an toàn tới sân bay Cần Thơ. Sau khi thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ, các công dân được đưa về Khu vực cách ly số 1 thuộc Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ Binh 924, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang.

242 công dân Việt Nam trở về từ Singapore được cách ly tại Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ Binh 924, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thanh Hoàng

Tại đây Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang đã điều động lực lượng gồm quân sự, công an, y tế triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự, tiếp nhận bố trí nơi ở, sinh hoạt cho công dân thoáng mát, gọn gàng, sạch sẽ, được cấp phát nhu yếu phẩm cần thiết và một suất cơm tối; đồng thời tiến hành các biện pháp giám sát y tế, tiêu độc, khử trùng nghiêm ngặt theo đúng quy trình của Bộ y tế. Với tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo, các công dân đều an tâm, tin tưởng khi về khu cách ly y tế tại đơn vị là 14 ngày.

Thực hiện tiêu độc, khử trùng nghiêm ngặt theo đúng quy trình của Bộ y tế. Ảnh: Thanh Hoàng

Như vậy đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tiếp nhận được 05 đợt với 1.302 công dân Việt Nam và người ngoài từ các nước như Ấn Độ, Australia, Campuchia, Singapore về cách ly y tế tại địa bàn của tỉnh. Sau thời gian cách ly y tế, các công dân đều có tinh thần vui vẻ, sức khỏe ổn định, qua lấy mẫu xét nghiệm hai lần, các công dân đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã tạo điều kiện thuận lợi đưa, rước công dân về địa phương bảo đảm nhanh, gọn, an toàn.

Hồ Thắng