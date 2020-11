Sở Công thương Tiền Giang khai trương điểm bán hàng Việt tại huyện Gò Công Đông

(THTG) Ngày 13-11, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang tổ chức khai trương điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt” tại xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông.

Đa dạng các mặt hàng tại điểm bán hàng Việt tại xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông. Ảnh: Lê Thi

Điểm bán hàng Việt tại xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông được triển khai tại cửa hàng tự chọn Anh Đăng, do bà Võ Thị Tuyết Trang làm chủ. Với phương thức kinh doanh văn minh, sản phẩm dồi dào và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình “Tự hào hàng Việt” nhằm phát triển hệ thống phân phối, kết nối sản xuất – tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng hóa thiết yếu do Việt Nam sản xuất đến gần hơn người tiêu dùng.

Việc xây dựng các điểm bán hàng Việt, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong nước nói chung và trong tỉnh Tiền Giang nói riêng, khai thác tốt thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng hàng Việt, góp phần phát triển sản xuất bền vững.

Thùy Trang