Cái Bè: Nông dân trồng vú sữa bơ hồng cho hiệu quả cao

(THTG) Những năm gần đây, nhiều nông dân ở các xã: An Hữu, Mỹ Đức Tây, An Thái Trung của huyện Cái Bè Tiền Giang đưa vào trồng giống vú sữa bơ hồng cơm vàng cho năng suất cao, góp phần tăng thu nhập ổn định kinh tế gia đình.

So với các giống vú sữa khác thì vú sữa bơ hồng cơm vàng cho trái to, vỏ mỏng, cơm dày, thịt ngọt thanh và có vị béo như bơ. Khi chín, vỏ trái nổi lên màu hồng nhạt nhìn rất đẹp nên được nhiều người ưa chuộng. Khoảng 2 – 3 trái có thể cân nặng hơn một ký. Do vậy, giá thành cao hơn gần gấp đôi so với những giống vú sữa thông thường. Hiện giống vú sữa bơ hồng có giá 20.000đ/kg lúc rộ mùa, những vườn thu hoạch sớm, giá khoảng 40.000đ/kg.

Vú sữa bơ hồng giá cao, đem lại lợi nhuận khá cho nông dân.

Đặc biệt, nông dân huyện Cái Bè đã áp dụng biện pháp bao trái nên giảm phun thuốc hóa học, trái khi thu hoạch có mẫu mã đẹp, đảm bảo an toàn thực phẩm…

Theo bà con nông dân, vú sữa bơ hồng rất dễ trồng, ít sâu bệnh, năng suất cao. Cây chiết nhánh trồng khoảng 2 năm rưỡi thì bắt đầu cho trái, đến năm thứ 06 có thể đạt sản lượng 2 tấn trái/công đất. Đây được xem là một trong những cây trồng cho hiệu quả kinh tế khá cao ở huyện Cái Bè hiện nay.

Tin và ảnh: Thành Danh