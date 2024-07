Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay (18/7)

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (18/7).

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 110 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới là 22.170 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.170 đồng/lít, sau khi được điều chỉnh giảm 120 đồng/lít so với giá bán lẻ từ ngày 11/7.

Cũng từ 15h00 chiều 18/7, giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 20.500 đồng/lít (giảm 330 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 20.660 đồng/lít (giảm 370 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Tương tự trong kỳ này, giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 170 đồng/lít so với kỳ trước, giá mới là 17.610 đồng/kg.