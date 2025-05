UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá công tác phát triển kinh tế xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5

(THTG) Ngày 6/5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Phiên họp tháng 5 để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2025. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có ông Trần Văn Dũng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Thành Diệu và ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình phát triển kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm vẫn đạt những kết quả quan trọng. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 4 tăng 14% so với cùng kỳ; 4 tháng tăng 16,7% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2025 tăng 3% so cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng thực hiện 31.155 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch, tăng 9,3% so cùng kỳ. 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,95 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ, đạt 28% so với kế hoạch năm. 4 tháng đầu năm, Tiền Giang có 530 ngàn lượt khách tham quan, du lịch, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đạt hơn 6.000 tỷ đồng, đạt 57% dự toán năm, tăng 52% so cùng kỳ. Tiền Giang thu hút được 15 dự án mới, vốn đăng ký là 1.998 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 368 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 2.433 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch năm 2025. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin được thực hiện tốt. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Công tác giáo dục được đẩy mạnh. Y tế đảm bảo tốt việc khám, chữa bệnh cho người dân. An ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tình hình phát triển kinh tế – xã hội; tình hình hoạt động các doanh nghiệp xuất – nhập khẩu; các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác y tế, giáo dục… Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8% trở lên; hoàn chỉnh hồ sơ tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có kế hoạch điều chỉnh kịch bản tăng trưởng từng khu vực phù hợp thực tiễn;…

Đồng thời, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện chuyển tiếp quản lý các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tiếp tục lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

