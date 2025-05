(THTG) Mừng Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2569 – dương lịch 2025, ngày 5/5, tại Chùa Vĩnh Tràng thành phố Mỹ Tho, Đại tá Phan Văn Trảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cùng Chỉ huy 1 số đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh đến thăm, tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang.​

Công an Tiền Giang thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng đến Chư Tôn đức Ban Trị sự cùng toàn thể các tăng ni, phật tử có tuần lễ Phật Đản cát tường, an lạc. Đồng thời đánh giá cao và trân trọng những những đóng góp của Giáo Hội phật giáo nói chung, các giáo phẩm, chức sắc, tăng ni, phật tử nói riêng trong công tác xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của Công an tỉnh và khẳng định sẽ tiếp tục động viên tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trọng Tín