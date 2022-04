Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Cai Lậy

(THTG) Ngày 19-4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tiền Giang tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm theo chủ đề tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới” tại huyện Cai Lậy.

Thực hiện test nhanh hàn the 3 mẫu thức ăn bếp ăn tập thể tại Cty Tex Giang

Đoàn đến kiểm tra việc thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tex Giang, trung bình mỗi ngày cung cấp khoảng 1.500 suất ăn cho công nhân. Trong quá trình kiểm tra, Công ty chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm: Có đầy đủ hồ sơ pháp lý, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng; Có hợp đồng mua bán thực phẩm; Chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm được khám sức khỏe và được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, tất cả công nhân đều thực hiện 5k phòng, chống Covid-19 trong sinh hoạt ăn uống và trong lao động sản xuất ….

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, bếp ăn tập thể của công ty có đủ dụng cụ chế biến, đồ dùng chứa đựng thực phẩm làm bằng vật liệu an toàn và thực hiện lưu mẫu đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, đoàn đã tiến hành lấy mẫu thực hiện test nhanh hàn the 3 mẫu thức ăn. Qua kiểm tra chưa phát hiện các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kiểm tra Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình của Công ty TNHH Trần Hưng

Đoàn đã kiểm tra đột xuất Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình Công ty TNHH Trần Hưng; Hộ kinh doanh Trần Văn Thông. Qua kiểm tra 2 cơ sở này, các giấy tờ liên quan trong kinh doanh thực hiện đầy đủ; bảo đảm điều kiện sản xuất theo quy trình một chiều, bố trí khu vực rửa và tiệt trùng chai, bình đựng sản phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện các cơ sở trên sai phạm. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, chỉ ra những điểm còn tồn tại và yêu cầu báo cáo kết quả khắc phục về cơ quan chức năng trong thời gian gần nhất. Góp phần bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, hạn chế số vụ tử vong, ngộ độc do không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tin và ảnh: Thanh Hoàng