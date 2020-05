Du lịch ưu đãi chưa từng có

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt, nền kinh tế thiết lập trạng thái “bình thường mới” là dấu hiệu khả quan và tích cực cho ngành du lịch. Những ngày này, tại các doanh nghiệp (DN), lượng khách đến tìm hiểu, đăng ký tour, dịch vụ du lịch bắt đầu tăng.

Giảm giá tới 60%

Tận dụng cơ hội này, các tập đoàn, DN lớn như Vingroup, Sun Group, Vietravel, Lữ hành Saigontourist… đều đưa ra chương trình khuyến mại giảm giá mạnh nhằm kích thích nhu cầu du lịch trong nước.

Vietravel vừa mở cửa trở lại tất cả chi nhánh trên toàn quốc và triển khai loạt sản phẩm du lịch an toàn sau thời gian “đóng băng” do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhằm thúc đẩy thị trường trở lại. Vietravel phối hợp với các đối tác cung ứng dịch vụ triển khai gói kích cầu du lịch trong nước với mức giảm đến 60%. Bộ sản phẩm du lịch được Vietravel mở bán trong giai đoạn này căn cứ theo các tiêu chí an toàn chung của Tổng cục Du lịch, bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho du khách.

Loạt sản phẩm du lịch an toàn của Vietravel gồm: chùm tour Phú Quốc (3 ngày) lưu trú resort, khách sạn từ 3-5 sao với các điểm hấp dẫn như: ngắm hoàng hôn lãng mạn tại Sunset Sanato Beach Club, chiêm ngưỡng bức tranh Hòn Thơm trữ tình, nghỉ dưỡng tại VinOasis Phú Quốc 5 sao, vui chơi tại VinWonders và khám phá vườn thú Safari… giá chỉ từ 3,59 triệu đồng/khách; tour về miền Tây “trốn nóng”, nơi có những vườn cây trái sum sê, cù lao xanh mát, du khách được check-in những điểm cực hấp dẫn như phim trường Mekong (Mỹ Tho), Homestay Út Trinh (Vĩnh Long), Khu Du lịch sinh thái Cồn Chim (Trà Vinh), cánh đồng điện gió trên biển chiều (Bạc Liêu)… với giá chỉ từ 299.000 đồng/khách.

Nhiều tour du lịch miền sông nước vùng ĐBSCL đang được doanh nghiệp giảm giá Ảnh: TÂM MINH

Trở lại miền Đông, du khách sẽ khám phá Tây Ninh với một diện mạo mới và lưu trú tại khách sạn Vinpearl Tây Ninh 5 sao; điểm đến Vũng Tàu với nhà úp ngược độc đáo, bến thuyền Marina là điểm chụp hình ảo diệu được giới trẻ ưa thích… giá chỉ từ 599.000 đồng/khách. Ngoài ra, còn có chùm tour Tây Nguyên và chùm tour Nam Trung Bộ có giá chỉ từ 999.000 đồng/khách…

Hãng Lữ hành Saigontourist cũng vừa chính thức khởi động lại hoạt động kinh doanh với hàng loạt sản phẩm du lịch trong nước dành cho nhóm khách nhỏ, nhóm khách gia đình với mức giá ưu đãi.

Với những tour khởi hành từ TP HCM, Lữ hành Saigontourist triển khai lại một số tour định kỳ khởi hành trong tháng 5, 6 như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Cần Thơ với mức giá từ 1,979 triệu đồng/khách (tùy hành trình); các tour trọn gói đường bay với Vietnam Airlines đi miền Trung từ 3-5 ngày, khởi hành từ 27 đến 29-5, có giá từ 3,3 triệu đồng/khách hoặc đi Phú Quốc 3 ngày, khởi hành vào 28-5, ở khách sạn 4 sao, có giá từ 3,6 triệu đồng/khách (giá đã bao gồm vé máy bay).

Ngoài ra, hãng cũng triển khai song song các sản phẩm tour tự chọn đi Vũng Tàu, Hồ Tràm, Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang… với giá từ 1,439 triệu đồng/khách; dịch vụ đặt khách sạn và thuê xe dành cho nhóm khách nhỏ, nhóm khách gia đình.

Với các hành trình khởi hành từ Huế, du khách có nhiều sự chọn lựa cho tour ngắn hoặc dài ngày với giá chỉ từ 1 triệu đồng/khách như tour 1 ngày trải nghiệm Bạch Mã Village, tour Huế – Bà Nà Hills, hành trình mới khám phá Quảng Bình – Công viên Ozo hoặc tour Cần Thơ 2 ngày có giá từ 1,979 triệu đồng/khách. Chùm tour từ 3-4 ngày, khởi hành trong tháng 5-6, đi Phan Thiết, Nha Trang, miền Tây có giá từ 3,679 triệu đồng/khách…

Tại Hà Nội, nhiều gói sản phẩm nội địa cũng được triển khai đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách. Theo đó, khách ở Hà Nội đặt phòng khách sạn cao cấp khắp 3 miền sẽ được giảm từ 30%-50% so với giá thường và dao động còn từ 880.000 đồng đến từ 5,5 triệu đồng/khách. Các tour đường bộ khởi hành hằng ngày từ Hà Nội có mức giảm từ 20%-30% so với giá thường như Sa Pa từ 2-3 ngày, giá còn từ 1,65 triệu đồng/khách; tour du thuyền Heritage – Cát Bà 2 ngày 1 đêm giá còn từ 4,85 triệu đồng/cabin…

Bên cạnh dấu hiệu khởi sắc từ thị trường khách lẻ, Lữ hành Saigontourist cũng bắt đầu đón nhận dấu hiệu tích cực trở lại của thị trường khách đoàn nội địa khi các công ty, cơ quan, xí nghiệp… đã liên hệ tư vấn và ký hợp đồng du lịch cho tour dự kiến khởi hành trong tháng 6-7 tới.

Nghỉ dưỡng siêu sang với giá mềm

Trong khi đó, hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng Vinpearl (thuộc Tập đoàn Vingroup) cũng tung gói ưu đãi trực tuyến siêu khủng “Đặt trước, rước deal” lên đến 50% từ nay đến ngày 31-5, nhằm góp phần tạo làn sóng mới cho du lịch nội địa sau dịch Covid-19.

Ngoài ra, còn có các gói dịch vụ ưu đãi lớn như: “đặt 2 đêm trả tiền 1 đêm”, “mua 3 trả tiền 2″, “đặt 4 giảm 50% tổng chi phí”… lần đầu tiên được Vinpearl tung ra để mang đến cơ hội nghỉ dưỡng cho mọi nhà tại các danh thắng bậc nhất Việt Nam. Thời hạn áp dụng của tất cả voucher của Vinpearl đều kéo dài đến hết ngày 30-11 để du khách thuận tiện lựa chọn thời điểm nghỉ dưỡng phù hợp.

Hệ thống công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam VinWonders của Vinpearl cũng tặng du khách 20% giá vé vào cổng VinWonders khi đặt vé trực tuyến đến hết ngày 31-5, thời hạn sử dụng voucher vui chơi – giải trí tại “thế giới kỳ quan” đến hết ngày 31-7.

Du khách tham quan khu du lịch Bà Nà Hills ở Đà Nẵng Ảnh: BÍCH VÂN

Tại Sa Pa, Khu Du lịch Sun World Fansipan Legend do Sun Group đầu tư cũng phối hợp với UBND thị xã Sa Pa và Hiệp hội Du lịch Sa Pa tung ra chương trình kích cầu du lịch quy mô với mức giá ưu đãi lớn. Theo đó, đồng loạt DN trong lĩnh vực lữ hành, vận tải, lưu trú, ẩm thực… trên địa bàn thị xã Sa Pa cam kết giảm giá dịch vụ từ 30%-60%. Tính đến nay, chương trình đã thu hút sự tham gia của khoảng 70 DN.

Theo lãnh đạo Sun Group, các khu vui chơi giải trí Sun World, khách sạn, khu nghỉ dưỡng của tập đoàn nằm trong nhóm những đơn vị đầu tiên của ngành du lịch đón khách trở lại, tung ra những chương trình kích cầu cho du khách nội địa. Ngay cả khu nghỉ dưỡng đẳng cấp JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay của Sun Group cũng áp dụng mức giá chỉ từ 5,5 triệu đồng/đêm/phòng tiêu chuẩn cùng nhiều ưu đãi khác; Sun World Fansipan Legend (Sa Pa) giảm giá vé cáp treo tới 60% cho du khách 6 tỉnh Tây Bắc từ nay đến ngày 28-6; Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) giảm giá vé cáp treo tới 60% cho người dân 19 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên từ nay đến ngày 31-5. Từ ngày 15-5 đến 15-7, Bà Nà Hills tiếp tục áp dụng combo mua vé cáp treo tặng vé buffet cho du khách toàn quốc…

Tung phiếu du lịch đặt trước siêu ưu đãi Bên cạnh các gói ưu đãi, giảm giá, một số DN cũng triển khai dịch vụ cung cấp phiếu du lịch đặt trước với nhiều tiện ích. Lữ hành Saigontourist tung sản phẩm Travel voucher có tính năng tiện dụng, linh hoạt phù hợp với thị hiếu tiêu dùng hiện đại để các DN dành tặng nhân viên hay khách hàng, đối tác như một hình thức tri ân, mừng ngày khai trương, khen thưởng… Khách mua voucher sẽ được áp dụng tất cả chương trình giảm giá, khuyến mại tại thời điểm sử dụng. Còn Vietravel vừa ra mắt thẻ du lịch thông minh Vietravel Gift giúp khách hàng có thể sử dụng để đăng ký mua tour, vé máy bay tại hệ thống Vietravel trên toàn quốc.