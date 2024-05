Công an Tiền Giang triệt phá tụ điểm cờ bạc bên trong quán giải khát

(THTG) Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Công an huyện Tân Phú Đông, cùng Công an xã Tân Thới tiến hành triệt phá tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trên địa bàn xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tụ điểm đánh bạc này được ngụy trang là quán giải khát nằm sâu trong 1 vườn dừa, cách tỉnh lộ 877B gần 1km, thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Thới do Nguyễn Minh Phúc sinh năm 1978 và Phạm Thị Thùy Trang, sinh năm 1987, cùng cư trú xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông làm chủ. Qua trinh sát, vào lúc 21 giờ ngày 2/5, lực lượng Công an đã ập vào bắt quả tang. Thời điểm này có nhiều người đang sát phạt trên chiếu bạc. Khi thấy có lực lượng Công an, mọi người định tháo chạy thoát thân nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ không chế.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ xí ngầu, gần 7 triệu đồng tiền tang vật, tạm giữ 14 điện thoại di động, 16 xe mô tô, hơn 200 triệu đồng và 18 đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc. Qua làm việc ban đầu với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bàn giao cho Công an huyện Tân Phú Đông thụ lý để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo qui định pháp luật.

Tin và ảnh: Lê Hoài