Đi xem chợ phiên trên cao nguyên đá

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 01-4, tỉnh ghi nhận 27 ca F0 mới qua test PCR và 1248 ca qua test nhanh, không có ca tử vong trong ngày. - Trong 3 tháng đầu năm 2022, Trung tâm hồi sức Covid -19 tỉnh Tiền Giang còn 50 bệnh nhân, từ giữa tháng 2/2022 đến nay tại Trung tâm không có ca tử vong do Covid 19. - Việt Nam sẽ tiêm Vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ từ 6 - dưới 12 tuổi, liều 0,25ml. - Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng với các ngành, các cấp tổ chức thả 15.000 con cá giống các loại tại Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười thuộc xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước. - Trong giai đoạn 2016-2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư 24 dự án với tổng mức đầu tư trên 878 tỷ đồng. - Tiền Giang có 02 Cảng cá được trang bị đầy đủ hệ thống xác nhận nguyên liệu, đáp ứng 100% so với nhu cầu thực tế, phục vụ tốt hoạt động bốc dỡ thủy sản và thực hiện các dịch vụ nghề cá khác. - Trong quý 1/2022, xuất khẩu thuỷ sản cả nước đạt kim ngạch 2,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ. Trong đó, tôm và cá tra là hai sản phẩm xuất khẩu chủ lực, đóng góp đến 64% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. - Huyện Tân Phú Đông thực hiện mô hình tôm lúa tại xã Phú Tân trong năm 2022 khoảng 60 ha, người nông dân sẽ được hỗ trợ toàn bộ quy trình, phân bón hữu cơ chăm sóc cây lúa từ Công ty TNHH thương mại HK…