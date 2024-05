Nhìn lại hành trình rực rỡ của Đoàn Caravan Báo Pháp luật Việt Nam mùa 2 tại Ninh Thuận: Tuyên truyền an toàn giao thông và Sự kết nối giữa pháp luật và cộng đồng

Dưới cái nắng gắt gao của tháng 5, Đoàn Caravan Báo Pháp luật Việt Nam khởi hành mang theo một sứ mệnh đặc biệt: Thực hiện chương trình “Tuyên truyền phổ biến pháp luật và an toàn giao thông học đường, thiện nguyện và xúc tiến thương mại tại Ninh Thuận”. Chương trình do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Thuận tổ chức. Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức sau thành công của năm đầu tiên diễn ra vào tháng 5/2023 tại Đắk Nông.