Công an Tiền Giang bắt 3 đối tượng trộm xe môtô bàn giao cho Công an Bến Tre

(THTG) Nhận được thông tin đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Bến Tre về việc 3 tên trộm xe mô tô ở Bến Tre đang tẩu thoát qua địa bàn tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Châu Thành nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Tiền Giang rà soát, trích xuất dữ liệu và phát hiện 1 đối tượng đang điều khiển chiếc xe mất trộm mang biển số 71B2-192.91 lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ Trung Lương về Thị xã Cai Lậy. Lực lượng Công an tiến hành truy đuổi đến đoạn thuộc ấp Hòa, xã Nhị Bình thì khống chế, bắt giữ được đối tượng.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Đối tượng khai nhận tên Lâm Dũng Liêm, sinh năm 1986, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đã trộm xe mô tô tại thành phố Bến Tre và đang tẩu thoát cùng với 2 đối tượng đang chạy phía sau.

Tổ công tác tiếp tục kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A thì phát hiện 2 đối tượng còn lại gồm Trần Văn Ngọc sinh năm 1984,và Phạm Tiến Sĩ sinh năm 1974 cùng ngụ Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đang ngồi trong quán cà phê đoạn thuộc ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, nên tiến hành bắt giữ và đưa cả 3 đối tượng về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng thừa nhận hành vi trộm xe mô tô tại thành phố Bến Tre và đang di chuyển về huyện Cái Bè. Lực lượng công an đã thu giữ tang tang vật gồm 2 xe mô tô, 54 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động. Đồng thời Công an Tiền Giang hoàn tất hồ sơ, bàn giao 3 đối tượng cho Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Tin và ảnh: Trọng Tín