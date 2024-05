Công an huyện Cái Bè tạm giam đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản

(THTG) Công an huyện Cái Bè đang tạm giam đối tượng Lê Nguyễn Quốc Thái, sinh năm 2007, cư trú xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đối tượng Lê Nguyễn Quốc Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Trước đây, vào tối 08/01/2024, sau khi uống rượu, Thái cùng 06 đối tượng khác rủ nhau lên đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, đoạn thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè dùng đá ném vào một xe khách, làm bể kính chắn gió và làm một hành khách trên xe bị thương. Vào thời điểm đó, các đối tượng còn ném vỡ kính nhiều xe ô tô khác. Tài sản thiệt hại hơn 45 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Thái khai: “Ném đá do ham vui”.

Ngày 02/4, Công an Cái Bè đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Nguyễn Quốc Thái và 02 đối tượng khác, thì đến ngày 28/4, Thái dùng dao gây thương tích cho 03 người khác và bị Công an huyện Cái Bè bắt giam để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.

Hồ Sương