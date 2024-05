Cái Bè: 12 năm 6 tháng tù cho đối tượng tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy

(THTG) Ngày 10-5, Toà án Nhân dân huyện Cái Bè tổ chức xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với Huỳnh Triệu Bảo Châu, sinh năm 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú: 18/15 Nguyễn Như Lãm, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Quang cảnh phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm đối tượng Huỳnh Triệu Bảo Châu.

Theo cáo trạng, vào ngày 11/10/2023 Huỳnh Triệu Bảo Châu đã 02 lần cung cấp ma túy cho Phạm Kỳ Trung, sinh năm 2001 tại ấp Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ số 3, nhà trọ Thuận Phát tại ấp Mỹ Tường A, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè. Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Cái Bè phối hợp Công an xã Hậu Mỹ Trinh tiến hành kiểm tra phát hiện Huỳnh Triệu Bảo Châu đang tàng trữ trái phép chất ma túy có tổng khối lượng 6,3 gam loại Methamphetaminemục đích để sử dụng và cung cấp ma túy cho Phạm Kỳ Trung sử dụng, lực lượng Công an tiền hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo, những người tham gia tố tụng và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 12 năm 6 tháng tù giam.

Tin và ảnh: Quang Thọ