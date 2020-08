Ca F1 tại Tiền Giang âm tính với SARS-CoV-2

(THTG) Sáng 08-8, Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Đăng Ngạn – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang cho biết, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh đối với trường hợp F1 của Dương Công H. đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hình ảnh diễn tập Covid-19 tại tỉnh Tiền Giang được thực hiện tháng 2-2020. Ảnh: Thanh Hoàng

Trước đó, ngày 06-8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy đã tiếp nhận và cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm đối với anh Dương Công H, 38 tuổi, ngụ xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là công nhân thi công đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (đoạn xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, Tiền Giang) do anh H. có tiếp xúc với một người tại Nghệ An, quê ở Đà Nẵng đã dương tính với Covid-19.

Theo anh H. khai báo, ngày 3-8, anh H đã đi máy bay từ Tp. Vinh (tỉnh Nghệ An) đến Tp. Cần Thơ, sau đó đi ô tô giường nằm đến công trường Tiền Giang. Khi về công trường đặt tại xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, anh H. đã tiếp xúc với 6 công nhân (1 người đã trở về Nghệ An) và 13 người khác tại 2 hộ dân của ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè.

Sau khi có thông tin về trường hợp này, chính quyền và ngành chức năng địa phương đã phối hợp với Ban quản lý dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú và tại nhà đối với 5 công nhân và 13 cá nhân đã từng tiếp xúc gần với anh Dương Công H, đồng thời phun thuốc diệt khuẩn khu vực này.

Hiện tại, sức khỏe anh H. không có biểu hiện gì bất thường và vẫn đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Thanh Hoàng – Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang