Xúc động lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-2022

Đến dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM tại lễ khai mạc

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM

Toàn cảnh Nhà hát TP HCM tối 4-8

Tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Mãi, cho rằng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần này không chỉ là hoạt động chuyên môn quan trọng, có uy tín cao mà đây còn là cuộc hội ngộ nghĩa tình, tình cảm của những người làm báo phát thanh dành cho TP HCM.

“Thời điểm này, năm trước, TP HCM oằn mình trong cơn đại dịch lịch sử. Các nhà báo cùng với lực lượng tuyến đầu, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế hướng về TP HCM, đến với tâm dịch TP HCM tại thời điểm khốc liệt nhất. Nhờ sự hiện diện đó, cả nước hiểu hơn, chia sẻ hơn và đồng hành với TP HCM. TP được động viên hơn, nỗ lực nhiều hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Trong giai đoạn đó, chúng ta được thấy tầm quan trọng của phát thanh đã phát huy rất tốt. Trong khuôn khổ liên hoan, TP HCM được đón các đại biểu đến TP, cảm nhận sự hồi sinh và những nỗ lực mạnh mẽ phục hồi của thành phố và có thể từ liên hoan này sẽ có thêm nhiều tác phẩm báo chí về TP HCM. Qua đó, cả nước hiểu hơn nữa, chung vui cùng thành phố”- Chủ tịch UBND TP HCM chia sẻ và mong muốn.

Ông Phan Văn Mãi phát biểu tại khai mạc

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại khai mạc

Ban Giám khảo – những người góp phần quan trọng vào thành công của liên hoan, được lãnh đạo tặng hoa tôn vinh trong đêm khai mạc

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho hay ông tán thành và đánh giá cao chủ đề của Liên hoan phát Thanh toàn quốc 2022 là “Linh hoạt chuyển đổi – thích ứng vượt lên”. Đây cũng là nội dung quan trọng mà ngành phát thanh Việt Nam cần quan tâm trong những năm tiếp theo.

“Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với sự phát triển của các loại hình báo chí truyền thống là báo viết, báo nói và báo hình, các loại hình báo chí mới như báo điện tử và đặc biệt là mạng xã hội ra đời và phát triển mạnh mẽ đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt với các loại hình báo chí truyền thống. Vì thế, Đài Tiếng nói Việt Nam và ngành phát thanh Việt Nam cần liên tục đổi mới tư duy, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo cách làm mới để linh hoạt chuyển đổi, thích ứng với cách làm báo trong thời kỳ mới để vượt lên” – ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nhận gùi đánh trống khai mạc

Tiếng trống khai mạc vang lên

Thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đã đánh trống khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-năm 2022.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu cũng được nghe những phóng sự xúc động, được giao lưu với những nhà báo về những câu chuyện tác nghiệp, đặc biệt là trong thời kỳ cả nước ta gồng mình chống dịch Covid – 19. Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc cũng đã vinh danh Ban Giám khảo, những người góp phần quan trọng vào thành công của liên hoan.

Văn Mai Hương, Bảo An, Gia Khiêm biểu diễn cùng vũ đoàn Phương Việt trình diễn tại khai mạc

Ali Hoàng Dương và Hoàng Yến Chibi biểu diễn ca khúc “Xin chào thành phố”

Hồ Trung Dũng biểu diễn ca khúc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”

Đan xen với các chương trình của lễ khai mạc, đại biểu và khán giả được thưởng thức các ca khúc: “Việt Nam ngày mới và Việt Nam I Love” (Sáng tác: Nguyễn Văn Chung + Tiến Nguyễn) do Văn Mai Hương, Bảo An, Gia Khiêm biểu diễn cùng vũ đoàn Phương Việt; “Xin chào thành phố” (Sáng tác: Châu Đăng Khoa) do Ali Hoàng Dương và Hoàng Yến Chibi biểu diễn; “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” (Sáng tác: Trịnh Công Sơn) do Hồ Trung Dũng biểu diễn cùng vũ đoàn Phương Việt…

Dự kiến, liên hoan sẽ trao các giải thưởng vào lễ bế mạc, tổ chức tối 6-8 tại Nhà hát TP HCM.

