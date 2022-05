WHO: Đại dịch Covid-19 chắc chắn chưa kết thúc

Hơn 100 Bộ trưởng Y tế thế giới đã nhóm họp trực tiếp tại Geneva, Thụy Sỹ lần đầu tiên trong 3 năm. Phát biểu tại đại hội, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, số ca nhiễm Covid-19 vẫn đang gia tăng và nỗ lực tiêm chủng trên thế giới vẫn chưa hoàn thành. Ông nhấn mạnh dịch Covid-19 không thể kết thúc ở bất cứ đâu cho đến khi nó bị thanh toán hoàn toàn. Hiện số ca mắc đang gia tăng ở gần 70 quốc gia trong tất cả các khu vực.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO người Ethiopia chắc chắn sẽ được bầu lại thông qua cuộc bỏ phiếu kín vào ngày 24/5. Đại hội được kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận tài trợ tài chính nhằm đảm bảo sự tồn tại của WHO. Cơ quan này hiện được tài trợ chủ yếu nhờ các khoản đóng góp tự nguyện từ các chính phủ và các nhà tài trợ tư nhân, một cơ chế được cho là không bền vững khi WHO phải đối mặt với những thách thức mới, như những nguy cơ cao hơn của đại dịch, dịch Ebola. Thỏa thuận sẽ yêu cầu tăng các khoản phí bắt buộc đối với các quốc gia thành viên và giảm sự phụ thuộc vào các khoản đóng góp.

Nguồn: vov.vn