Tiền Giang tăng cường kiểm tra tình hình mua bán, cung ứng hàng hóa Tết tại các chợ

(THTG) Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác liên ngành gồm Sở Công thương, Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ – Công an Tiền Giang đã tiến hành kiểm tra tình hình bố trí, sắp xếp kinh doanh, giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng, công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và chấp hành an toàn giao thông tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

Tại mỗi nơi đến, đoàn kiểm tra lấy mẫu, test nhanh một số sản phẩm bày bán tại chợ. Ảnh: Anh Tuấn

Tại các chợ, Đoàn tiến hành kiểm tra về tình hình bố trí, sắp xếp kinh doanh; việc thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng; công tác phòng cháy chữa cháy; việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của tiểu thương; thực hiện lấy mẫu, test nhanh thực phẩm; việc tuân thủ các quy định về an toàn điện tại các chợ; việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại tại các chợ; cũng như tình hình chấp hành an toàn giao thông.

Sau các buổi kiểm tra, Đoàn công tác đề nghị đơn vị quản lý chợ một số nội dung, như: Phối hợp xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy; vận động tiểu thương niêm yết giá theo quy định, bố trí và sắp xếp buôn bán theo ngành hàng; vận động tiểu thương sử dụng điện an toàn, không bố trí hàng hóa che khuất bình chữa cháy; nâng cao nền chợ, xây dựng độ cao nơi bố trí hàng hóa cao hơn đường nội bộ chợ, khắc phục hệ thống xử lý nước thải…

Việc kiểm tra nhằm đảm bảo kinh doanh của các thương nhân và hoạt động của các chợ được nề nếp, trật tự, an toàn về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thanh Triều