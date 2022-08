Số ca mắc Covid – 19 tại Tiền Giang tăng nhanh so với tuần trước

- Chính thức thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ ngày 8.8 - UBND tỉnh Tiền Giang khẩn trương triển khai các bước, kiên quyết thu hồi 12 nhà ở công vụ trên đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho. - Nông dân các huyện vùng dự án ngọt hóa Gò Công của tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương thu hoạch lúa Hè Thu 2022 với niềm vui vừa trúng mùa, vừa trúng giá. - Đà Nẵng hủy kết quả thí sinh làm lộ đề tốt nghiệp môn Toán. - Trong tuần từ ngày 28/7 đến 03/8 số ca mắc Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là 109 ca, tăng 30 ca (38%) so với tuần trước. - Diện tích thanh long huyện Chợ Gạo có 6.684 ha, giảm 732 ha so với năm 2021, do người dân chuyển sang các loại cây trồng khác. - Qua 5 năm thực hiện phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Tiền Giang có gần 3.500 thoát nghèo với số tiền hỗ trợ 27 tỷ đồng. - Thành lập Hợp tác xã giao thương quốc tế Tiền Giang có văn phòng đặt tại Phường 5, thị xã Gò Công. - Cảng du thuyền Mỹ Tho đón đoàn khách quốc tế đầu tiên sau đại dịch Covid 19 với 40 khách sang Campuchia...