(THTG) Ngày 25-5, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND Thị xã Cai Lậy tổ chức lễ công bố xã Mỹ Hạnh Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đến dự lễ có bà Nguyễn Thị Sáng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HDND tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Trần Kim Trát – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cai Lậy.

Quang cảnh lễ ra mắt xã nông thôn mới Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy. Ảnh: Việt Bình

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự ủng hộ, đồng lòng từ nhân dân, đến nay xã Mỹ Hạnh Đông không những đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, mà có nhiều tiêu chí vượt nhiều chỉ tiêu theo quy định. Hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục được quan tâm, đầu tư nâng cấp; sản xuất nông nghiệp từng bước tăng trưởng; đời sống của người dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đến nay địa phương có 2 tuyến đường xã dài hơn 4,5 km và gần 10 km đường ấp, liên ấp đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Hiện xã có 2 trường học đạt chuẩn cấp quốc gia, 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, đảm bảo an toàn, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tự nguyện đạt 87,28%. Đặc biệt thu nhập bình quân đầu người đạt 50,22 triệu đồng/người/năm; xã chỉ còn 42 hộ nghèo; trên địa bàn xã không còn nhà tạm bợ dột nát, tỷ lệ nhà 3 cứng đạt 85,18%…

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Bình

Để đảm bảo việc xây dựng nông thôn mới được “Hiệu quả, toàn diện và bền vững”, đặc biệt là phấn đấu xây dựng Mỹ Hạnh Đông trở thành xã nông thôn nâng cao trong thời gian sớm nhất, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Mỹ Hạnh Đông cần phải có kế hoạch, giải pháp thật cụ thể để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Phải xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với mục tiêu chính là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn.

Trao bằng công nhận và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng xã nông thôn mới. Ảnh: Việt Bình

Đại diện lãnh đạo HĐNFD – UBND tỉnh Tiền Giang đã trao bằng công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và tặng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Mỹ Hạnh Đông, đồng thời trao tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hạnh Đông. Ngoài ra UBND tỉnh Tiền Giang, Thị xã Cai Lậy và xã Mỹ Hạnh Đông cũng đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Mạnh Cường