Ông Biden đề xuất ngân sách quốc phòng khủng vì Trung Quốc

Bản tóm tắt đề xuất ngân sách được Nhà Trắng công bố cho biết ngân sách của Bộ Quốc phòng ưu tiên cho sự cần thiết chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc được xem là thách thức hàng đầu của Bộ Quốc phòng.

Ngân sách cũng đề xuất các khoản đầu tư có trách nhiệm và khả thi vào hạm đội Hải quân Mỹ, hỗ trợ các chương trình hiện đại hóa hạt nhân trong khi đảm bảo rằng những nỗ lực này là bền vững cũng như đảm bảo các lực lượng Mỹ được đào tạo và trang bị tốt nhất trên thế giới. Bản tóm tắt cũng cho biết ngân sách sẽ hỗ trợ nỗ lực lập kế hoạch và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với các cơ sở của Bộ Quốc phòng và đầu tư vào nghiên cứu phát triển năng lượng.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 753 tỉ USD trong tài khóa 2022. Ảnh: AP

Theo tờ The Hill, ngân sách quốc phòng 753 tỉ USD là mức tăng khiêm tốn so với 740 tỉ USD trong năm nay, cũng như ngân sách của Lầu Năm Góc 715 tỉ USD so với 704 tỉ USD của năm nay.

Mức tăng gần như phản ánh tỉ lệ lạm phát tại Mỹ có thể không đủ để xoa dịu các thành viên đảng Cộng hòa, những người đã thúc giục ông Biden tăng ngân sách từ 3 đến 5% so với lạm phát. Đó là mức tăng thường niên mà các quan chức trong chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump cho là cần thiết cho một chiến lược định hướng lại quân đội theo hướng cạnh tranh với Trung Quốc và Nga.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Ohio Mike Turner cho rằng cần tăng ngân sách quốc phòng để đảm bảo an toàn cho Mỹ và các đồng minh và đề xuất ngân sách “hạn chế” của ông Biden đồng nghĩ với việc cắt giảm các chương trình quan trọng.

Trong khi đó, nghị sĩ Đảng Dân chủ Ro Khanna của bang California, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cho rằng đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng cho Lầu Năm Góc của ông Biden là đáng thất vọng và không nên đổ tiền vào các dự án gây lãng phí.

Đề xuất ngân sách nói trên là động thái mới nhất của chính quyền ông Biden trong nỗ lực biến cạnh tranh với Trung Quốc thành lời kêu gọi tập hợp đầu tư liên bang và cải cách luật pháp sâu rộng hơn.

Ông Biden cũng cho hay Trung Quốc là nhân tố thúc đẩy kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 2,3 ngàn tỉ USD được đưa ra hồi tuần trước.

Nguồn NLĐ