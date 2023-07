Giá heo hơi tăng cao, vì sao người chăn nuôi vẫn khó tái đàn?

Dự báo thời gian tới, thị trường heo hơi sẽ tiếp tục giữ đà tăng do nhu cầu tiêu thụ của thị trường tốt hơn, trong khi nguồn cung giảm do người chăn nuôi khó tái đàn.

Giá heo hơi tăng, tỷ lệ tái đàn còn thấp

Sau Tết Nguyên đán 2023, giá heo hơi có thời điểm chỉ có giá hơn 40 nghìn đồng/kg, thấp hơn cả chục nghìn đồng/kg so với giá thành sản xuất khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng.

Bắt đầu từ quý II năm 2023, giá heo hơi có dấu hiệu tăng giá trở lại và đà tăng này được đẩy mạnh từ đầu tháng 5 đến nay và hiện đã vượt ngưỡng 60 nghìn đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng hơn một năm trở lại đây.

Nguyên nhân heo hơi hình thành mặt bằng giá mới ở mức cao so với những tháng đầu năm là do nguồn cung bắt đầu giảm mạnh. Theo thương lái và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, giá heo hơi tăng trở lại do nguồn cung giảm mạnh khi người chăn nuôi giảm đàn hoặc ngừng nuôi sau nhiều tháng dài gồng mình gánh lỗ.

Giá heo hơi tăng cao nhưng người chăn nuôi vẫn khó tái đàn sau thời gian dài chăn nuôi thua lỗ.

Vừa xuất bán đàn heo 40 con với giá 65.000 đồng/kg, ông Nguyễn Văn Vụ – chủ trang trại heo tại xã Ngọc Lũ (Bình Lục, Hà Nam) thở phào nhẹ nhõm vì thoát cảnh thua lỗ.

Ông Vụ phấn khởi cho biết: “Với giá bán này, mỗi con heo xuất bán, tôi lãi hơn 1 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, đây là lứa heo thứ hai tôi xuất bán có lãi, dù chưa thể bù vào khoản thua lỗ trước đó″.

Trước đó, giá heo hơi xuống thấp, ông Vụ liên tục phải bán dưới giá thành. Đỉnh điểm, hồi tháng 1, 2 và 3, ông bán heo hơi ở mức 45.000 – 47.000 đồng/kg. Chỉ trong 3 tháng, gia đình ông Vụ đã phải chịu lỗ hơn 250 triệu đồng. Nay giá heo hơi tăng dần, ông Vụ cũng bớt lo hơn.

“Tôi mong giá heo hơi được duy trì trên mức 60.000 đồng/kg. Khi đó người chăn nuôi mới có lợi nhuận và yên tâm đầu tư tái đàn, duy trì sản xuất”, ông Vụ nói.

Còn anh Trần Mậu Thịnh, một chủ trang trại chăn nuôi lớn nhất tại thôn Đội 1, xã Ngọc Lũ (Bình Lục, Hà Nam) cho biết, cách đây hơn 1 tháng, giá heo hơi vẫn ở mức dưới 50.000 đồng/kg. Thời điểm đó, anh mất ăn mất ngủ bởi lứa heo 200 con trong chuồng đã đạt trọng lượng trung bình 100 kg/con.

“Thương lái hỏi mua nhưng giá rẻ quá, bán thì lỗ hàng trăm triệu đồng. Tôi tiếc nên giữ lại, cố chờ giá nhích lên thêm chút để bớt lỗ. Rất may mắn, giá heo hơi đã tăng rất tích cực. Với việc tăng giá này, những trang trại chăn nuôi tự chủ được con giống như gia đình tôi đã có lãi từ 1,5 – 2 triệu đồng/con. Còn những hộ nuôi phải mua con giống thì lãi ít hơn, hộ nuôi nhỏ lẻ cũng hòa vốn. Dịp này thị trường tiêu thụ tốt, các thương lại cũng chủ động tìm đến cửa chuồng để thu mua, chủ trang trại không phải chạy đôn chạy đáo tìm thương lái”, anh Thịnh nói.

Ông Trần Căn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục cho VTC News biết, đến thời điểm này, xã Ngọc Lũ có khoảng 300 trang trại, hộ gia đình chăn nuôi, số lượng khoảng 25.000 con heo trọng lượng từ 80 – 130kg/con, tăng khoảng 40% so với thời điểm đầu năm.

“Hộ gia đình nhiều nhất phải kể đến là ông Trần Mậu Vượng khoảng 1.000 con, ông Nguyễn Văn Đại khoảng 500 – 600 con. Với giá từ 58.000 – 65.000 đồng/kg bán tại cửa chuồng, mỗi con cũng cho người chăn nuôi thu lãi khoảng 2 triệu đồng nên bà con rất phất khởi”, ông Chung cho biết.

Theo ông Chung, hiện nhiều hộ gia đình ở xã Ngọc Lũ cũng đang tích cực tái đàn, nhưng sản lượng giống có hạn nên việc tái đàn cũng chỉ ở mức độ nhất định. Cùng với đó, suốt thời gian dài thua lỗ, hàng trăm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hầu như đều kiệt quệ về vốn và đã có hơn 50% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải bỏ nghề vì càng nuôi càng lỗ.

“Với tình hình giá thức ăn chăn nuôi vẫn tiếp tục đứng ở mức cao và nhiều chi phí phát sinh, dịch tả heo châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, nhiều hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ vẫn chưa đẩy mạnh tái đầu tư trở lại”, ông Chung nói.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng, dự báo giá heo hơi tiếp tục tăng

Ông Nguyễn Thế Chinh, Trưởng ban quản lý chợ đầu mối Gia súc- gia cầm Hà Nam cho biết, hiện giá heo tại chợ đầu mối dao động từ 66.000 – 69.000 đồng/kg tuỳ chủng loại và chất lượng, tăng từ 16.000 – 20.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 4 đổ về trước.

“Giá heo hơi tăng cao bà con chăn nuôi hết sức phấn khởi vì đã có lãi sau thời gian dài chăn nuôi thua lỗ. Hiện mỗi ngày có khoảng 10 – 12 xe chở (khoảng từ 120 – 150 tấn) heo từ các địa phương về chợ đầu mối giao dịch, và tiêu thụ hết trong ngày. Dự báo, thời gian tới giá heo hơi tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu thụ ngày càng nhiều, trong khi tỷ lệ tái đàn trong các hộ gia đình rất thấp, chủ yếu là từ các trang trại chăn nuôi lớn”, ông Chinh nói.

Giá heo hơi tăng cao, hoạt động mua bán tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam cũng sôi động hơn.

Trả lời VTC News, một lãnh đạo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, ước tính tổng đàn heo của cả nước đến thời điểm cuối tháng 6 khoảng 26 triệu con, tăng khoảng 2,5% so với cùng thời điểm năm 2022; sản lượng theo hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 2.325.600 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022.

“Giá heo hơi có xu hướng tăng từ tháng 5 do nhu cầu tiêu thụ thịt trong mùa du lịch bắt đầu. Giá heo hơi đã có sự cải thiện trong quý II và sẽ tiếp tục hồi phục trong quý III và những tháng cuối năm do nhu cầu tiêu thụ thịt heo ngày càng tăng bởi việc tổ chức các lễ hội, cưới hỏi, liên hoan”, vị đại diện Cục chăn nuôi nói.

Điều đáng phấn khởi là dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay đã và đang tác động tích cực đến việc phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kéo theo tỷ lệ lao động có việc làm, ổn định thu nhập tăng cao nên nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt sẽ tăng cao.

“Dự báo, trong những tháng cuối năm, nhu cầu thị trường tăng nên giá heo hơi có thể tiếp tục tăng. Đây chính là động lực để các hộ nông dân tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi khép kín, và nhanh chóng hồi phục sau thời gian dài giá heo hơi duy trì mức giá thấp”, vị đại diện Cục Chăn nuôi cho biết thêm.

Theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), từ Quý II năm 2023, giá heo hơi tăng và thị trường sẽ ngày càng khởi sắc khi nhu cầu ăn uống tăng trở lại trong bối cảnh ngành du lịch, dịch vụ tiếp đà hồi phục và việc Trung Quốc phục hồi kinh tế, giá heo tại nước này đi lên có thể ảnh hưởng một phần thị trường Việt Nam.

Nguồn vov.vn