Công an Tiền Giang bắt đối tượng liên quan hoạt động “tín dụng đen”

(THTG) Trưa ngày 01-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Hội, sinh năm 1979, cư trú ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo vì có liên quan hoạt động “tín dụng đen” và cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Ngọc Hội cùng tang vật.

Làm việc với cơ quan công an, Phạm Ngọc Hội khai nhận: Hội cho 1 thanh niên cư trú trên địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện châu Thành vay trên 300 triệu đồng, lãi suất 10% tháng. Khi Người vay tiền mất khả năng trả nợ, Hội đã đe dọa, gây áp lực, buộc mẹ của người vay trả tiền thay.

Ngày 01/8, Hội rủ theo 4 đối tượng hẹn gặp mẹ của thanh niên vay tiền để nhận tiền bị phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 10 triệu đồng và 1 dao xếp. Tiến hành khám xét nơi cư trú của Phạm Ngọc Hội, lực lượng Công an thu giữ 1 số giấy tờ có liên quan đến việc cho vay và hung khí nguy hiểm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bàn giao vụ việc cho Công an huyện Châu Thành thụ lý. Hiện đối tượng Phạm Ngọc Hội đang bị công an tạm giữ, tiếp tục điều tra và mời các đối tượng có liên quan làm việc, điều tra làm rõ, cũng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Lê Hoài