Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước tuyên 792 tháng tù cho 44 bị cáo gây rối trật tự công cộng

(THTG) Như tin chúng tôi đã đưa, sau 03 ngày xét xử, ngày 17-04, Tòa án Nhân dân huyện Tân đã tuyên phạt 44 bị cáo với tổng mức hình phạt là 792 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân xảy ra trên Facebook giữa nhóm của Nguyễn Văn Khánh Duy, sinh năm 2005, trú xã Điềm Hy, huyện Châu Thành và nhóm của Huỳnh Nhựt Trường, sinh năm 2006, trú xã Nhị Bình, Châu Thành. Cả 2 nhóm hẹn đánh nhau tại Cầu Sao thuộc xã Điềm Hy, huyện Châu Thành.

Tiếp đó ngày 17/04/2023, Công an huyện Tân Phước nhận được nguồn tin báo tại khu vực cầu vượt cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận qua đường tỉnh 867 thuộc ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước có 2 nhóm đối tượng có biểu hiện tụ tập, chuẩn bị hung khí đánh nhau gây hổn loạn an ninh trật tự tại địa phương. Khi phát hiện lực lượng công an, các nhóm bỏ chạy.

Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 44 bị cáo, với tổng mức án 792 tháng tù giam. Trong đó mức án cao nhất là 36 tháng tù và thấp nhất 12 tháng tù; Có 15 đối tượng lãnh án tù giam và 29 đối tượng được hưởng án treo. Đây là bài học, dành cho các đối tượng coi thường pháp luật, thích tụ tập, gây rối đánh nhau gây mất trật tự an ninh công cộng. Đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho các gia đình trong việc quản lý giáo dục con em mình, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

