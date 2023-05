Công an Gò Công Đông khởi tố đối tượng trộm điện thoại

(THTG) Công an huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Kim Thu, sinh năm 1989, cư trú ấp Thuận An, xã Long Thuận, thị xã Gò Công về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Kim Thu tại cơ quan đều tra.

Theo kết quả điều tra, vào trưa ngày 2-5-2023, Phạm Thị Kim Thu đi tiếp thị bánh tráng tại 1 cửa hàng tạp hóa trên địa bàn ấp Xóm Dinh, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng quay vào trong lấy hàng hóa, Thu đã trộm điện thoại di động của chủ tiệm trị giá khoảng 3 triệu đồng, rồi lên xe để tẩu thoát nhưng chạy không kịp vì chủ tiệm phát hiện tri hô và cùng người thân đuổi theo bắt Thu giao Công an.

Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng để trộm điện thoại hoặc trộm tiền là hành vi không mới, được thông tin rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác để kẻ gian ra tay.

Tại cơ quan công an, Phạm Kim Thu khai nhận mục đích trộm điện thoại di động là để sử dụng. Theo điều tra, Thu có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hồ Sương – Thanh Việt