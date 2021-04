Cai Lậy tổ chức hiệp thương, giới thiệu danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026

+ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Phước với kinh phí 40 triệu đồng + Trong quý I/2021 toàn huyện Châu Thành xảy ra 40 ca bệnh sốt xuất huyết, giảm hơn 43 ca so với cùng kỳ năm trước + Ước sản lượng thu hoạch cây ăn quả trong quý I/2021 của huyện Chợ Gạo được 13.823 tấn, đạt 28,36% so kế hoạch, chủ yếu tập trung ở 2 loại: Thanh long và bưởi + Trao “Nhà khăn quàng đỏ” cho em Phạm Ngọc Tường Vy, học sinh lớp 71, trường THCS Tân Mỹ Chánh, gia đình thuộc hộ cận nghèo, có khó khăn về nhà ở với kinh phí 50 triệu đồng do các nhà hảo tâm trao tặng. + Có 65 vận động viên từ 6 tuổi đến 15 tuổi đến từ các trường học trên địa bàn tỉnh tham gia Giải bơi thiếu nhi \"Chú ếch con\" tỉnh Tiền Giang lần thứ I năm học 2020 - 2021. ...