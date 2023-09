Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới

- Từ nay đến cuối năm, vùng ĐBSCL có khoảng 6 triệu tấn lúa, tương đương 3 triệu tấn gạo. - Dùng dao bấm đâm vào đầu bị hại, bị can tại huyện Cai Lậy lãnh án chung than. - Nhiều gói thầu dự án cầu Rạch Miễu 2 gặp khó phải dừng thi công. - Thủ tướng yêu cầu hoàn thành tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư trước 15/11/2023. - Phát hiện 3 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả mạo nhãn hiệu tại huyện Chợ Gạo. - Nhà máy Lego tại Bình Dương dự kiến sản xuất trong nửa cuối 2024. - Đoàn thể thao sẽ thưởng “nóng” 200 triệu đồng cho mỗi HCV ASIAD 19. - Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. - Người dân Bạc Liêu khổ sở vì… muỗi quá nhiều. - Cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn ở miền Tây. - 8 bệnh nhi trong vụ cháy chung cư mini đang phục hồi tốt. - TP.HCM thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường từ đầu năm 2024…