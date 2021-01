Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Khu trưng bày “Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” trưng bày những hình ảnh về xây dựng quân đội, công an chính quy hiện đại; bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia; đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu, các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị xã hội của đất nước; nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh từng bước kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia vào hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc; tham gia huấn luyện, diễn tập chung về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn…