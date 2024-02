Tập đoàn An Nông mang Tết đến cho nông dân vùng sâu

(THTG) Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước về “chung tay chăm lo Tết cho nhân dân”, ngày 4/2, Tập đoàn An Nông, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lãnh đạo xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy tổ chức biểu diễn văn nghệ và tặng quà cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Đoàn văn nghệ Bắc Sơn biểu diễn văn nghệ và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn huyện Cai Lậy. Ảnh: Minh Trí

Khác với các buổi tặng quà khác, trước khi được nhận quà Tết, người dân được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ Đoàn Tình ca Bắc Sơn biểu diễn. Chương trình được dàn dựng “đậm chất Tết” với các tiết mục ca nhạc, tân cổ và tấu hài có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, tết đoàn viên -xuân đổi mới. Bà con vô cùng thích thú vì được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với nghệ sĩ, được giải trí trong những ngày cuối năm cũ bộn bề lo toan. Mang văn nghệ đến với vùng sâu, nhất là trong những ngày giáp Tết để bà con có thêm niềm tin, nghị lực vượt khó, phấn khởi lao động sản xuất trong năm mới là mục đích nhân văn mà Tập đoàn An Nông và các nghệ sĩ Đoàn Tình ca Bắc Sơn gởi gắm nông dân vùng sâu trong Tết Giáp Thìn này. Doanh nhân- Nghệ sĩ Bích Thủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông cho biết cùng với giá trị vật chất thì đời sống tinh thần của người dân cũng rất được Tập đoàn quan tâm, mục tiêu là làm sao để người dân tiếp cận được với văn hóa, văn nghệ, từ đó thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực. Các chương trình văn nghệ đã gián tiếp tạo động lực cho bà con vượt khó và tuyền truyền bà con mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng.

Cùng với 200 hộ dân của xã Mỹ Long và xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, trong dịp Tết nguyên đán năm nay, có 4.000 hộ dân ở các vùng nông thôn trên cả nước phấn khởi được nhận quà của Tập đoàn An Nông, với trị giá 500 ngàn đồng/phần quà. Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn thì những phần quà Tết này là sự sẻ chia thiết thực, kịp thời và thể hiện tinh thần tương thân tương ái của Ban giám đốc, tập thể nhân viên Tập đoàn An Nông và của cá nhân của Doanh nhân- Nghệ sĩ Bích Thủy, Tổng Giám đốc dành cho bà con mình.

Hầu hết hộ dân nhận quà là nông dân nên trong đợt tặng quà này, thông qua lời ca tiếng hát, các nghệ sĩ Đoàn Tình ca Bắc Sơn còn nhắc nhở bà con “ăn Tết không quên vườn ruộng”, hướng dẫn bà con một số giải pháp chăm sóc và quản lí dịch hại trên cây trồng trước, trong và sau Tết nguyên đán. Rõ ràng, đây không đơn thuần chỉ là tặng quà Tết cho hộ khó khăn mà là cuộc gặp gỡ thân ái giữa Tập đoàn An Nông, Đoàn Tình ca Bắc Sơn với nông dân, là những người đã tin tưởng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật mang nhãn hiệu An Nông. Trong năm mới 2024, Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà nông chinh phục thành công mục tiêu tăng năng suất, nâng cao chất lượng nông sản, giảm chi phí, tăng lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp nhất, là tăng thu nhập cho người nông dân./

Kim Nữ