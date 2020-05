Câu chuyện tình cảm động giữa chàng thư sinh Hứa Tiên và nàng xà tinh Bạch Tố Trinh đã trở nên quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ. Tân Bạch nương tử truyền kỳ sẽ được Truyền hình Tiền Giang phát sóng vào lúc 19 giờ 45 hàng ngày bắt đầu từ ngày 23/05/2020

Kể từ phiên bản đầu tiên năm 1992, bộ phim đã được làm lại nhiều lần. Do đó, Tân Bạch nương tử truyền kỳ đứng trước thách thức không nhỏ giữa việc trung thành với nguyên tác và việc đổi mới để trở nên hấp dẫn hơn. Song, trước khi lên sóng, khán giả có thể kỳ vọng vào bộ phim này vì những lý do sau:Tân Bạch nương tử truyền kỳ có nội dung chính sát với phiên bản gốc. Chuyện phim kể về một con bạch xà nhờ nuốt được linh đan của hồ ly mà tu vi gia tăng, biến thành người và lấy tên là Bạch Tố Trinh. Nhưng đồng thời vì việc này mà Bạch Tố Trinh vô tình đánh thức nguyên thần của Cửu Lạt Ma. Nguyên thần này trùng sinh vào xác con trai đích tôn của Hứa Gia là Hứa Tiên. Chàng lớn lên trở thành một thư sinh nho nhã.Bạch Tố Trinh là xà tinh nhưng bản tính lương thiện, vì muốn mở rộng tầm mắt nên đến thành Lâm An du ngoạn. Tại đây, Bạch Tố Trinh gặp một con thanh xà có tên là Tiểu Thanh, cả hai kết làm tỷ muội. Trong một lần tình cờ, nàng được Hứa Tiên cứu giúp. Hai bên nhanh chóng cảm mến nhau, nên duyên vợ chồng.



Tết đoan ngọ, Bạch Tố Trinh uống phải rượu hùng hoàng và bị hiện nguyên hình, dọa chết Hứa Tiên. Nàng tiêu hao pháp lực ngàn năm tu hành, lén trộm tiên thảo trên núi Côn Luân cứu sống Hứa Tiên. Cây kim trong bọc mãi cũng không thể giấu, sau đó vì bị hãm hại mà Bạch Tố Trinh lộ thân phận xà tinh. Nàng bất đắc dĩ phải về động tu trên núi Nga Mi.

Bên cạnh kịch bản chính, phiên bản mới còn giữ nguyên các bối cảnh kinh điển của phim như cầu Đoạn Kiều, thuyền gỗ trên sông… giúp khán giả từng yêu thích phiên bản cũ có thể hồi tưởng lại những hình ảnh quen thuộc ngày nào.

Cao trào hơn so với phiên bản cũ

Ngoài câu chuyện tình đầy gian truân giữa Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên thì ở phiên bản mới, Hứa Tiên không chỉ là chàng thư sinh hoàn hảo mà còn chuyển biến thành nhân vật phản diện muốn xưng bá Ma giới.



Bên cạnh đó, bộ phim còn khắc họa đậm nét hơn về cuộc đời của Pháp Hải và Tiểu Thanh cùng diễn biến tâm lí phức tạp giữa yêu và hận của hai nhân vật này. Tân Bạch nương tử truyền kỳ hứa hẹn sẽ kịch tính hơn trước với không khí thần thoại được gia tăng, yêu ma hoành hành dữ dội hơn, cái thiện cái ác đan xen phức tạp và tình yêu của nam nữ chính phong ba, trắc trở hơn phiên bản gốc.

Đội ngũ làm phim sáng tạo theo hướng phù hợp với thị hiếu thẫm mỹ hiện tại về cảnh quay, trang phục, đạo cụ nhưng vẫn không làm mất đi cái hồn của một tác phẩm cổ trang kinh điển. Đặc biệt là tạo hình của dàn diễn viên được đánh giá rất cao.

Đội ngũ làm phim “cực chất”

Chiếm ưu thế lớn về ngoại hình và sự đẹp đôi, Vu Mông Lung và Cúc Tịnh Y nhận được nhiều sự kỳ vọng. Đây không phải là lần đầu cả hai hợp tác, trước đó họ từng gặp nhau qua bộ phim Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân năm 2017.



Cúc Tịnh Y được mệnh danh là “mỹ nữ bốn ngàn năm có một” trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay. Vẻ ngoài đáng yêu cùng khí chất thanh tao giúp Cúc Tịnh Y trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn Bạch Tố Trinh. Vu Mông Lung cũng là mỹ nam không còn xa lạ với khán giả khi tạo được nhiều dấu ấn qua loạt phim cổ trang “làm mưa làm gió” trước đó như Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa... Năm 2017, Vu Mông Lung lọt vào danh sách “Tân Thiên Nhai tứ mỹ” cùng với Dương Dương, Mã Thiên Vũ và Trương Bân Bân.



Ngoài cặp đôi chính, Tân Bạch nương tử truyền kỳ còn quy tụ dàn diễn viên trẻ tài năng như Tiêu Yến, Bùi Tử Thiêm, Phùng Kiến Vũ, Nhiếp Tử… Với sự hướng dẫn của đạo diễn tài năng Trí Lỗi, các diễn viên cùng hơn 500 nhân viên đoàn phim đã dốc toàn lực thực hiện các cảnh quay đẹp mắt, giàu cảm xúc trong 5 tháng đổ mồ hôi vào mùa nóng và chịu rét mùa lạnh.

Kính mời quý khán giả đón xem bộ phim Tân Bạch nương tử truyền kỳ vào lúc 19 giờ 45 mỗi ngày trên sóng truyền hình Tiền Giang bắt đầu từ 23/5/2020!