Israel công bố video đường hầm dưới bệnh viện lớn nhất Gaza

“Loại cửa này được phong trào Hamas sử dụng để chặn lực lượng Israel tiến vào các trung tâm chỉ huy và tài sản ngầm” – quân đội Israel tuyên bố, kèm theo đoạn video cho thấy một lối đi hẹp có mái bê tông hình vòm, kết thúc bằng một cánh cửa màu xám.

Tuyên bố không nói rõ những gì ở bên ngoài cánh cửa. Đường hầm này có thể đi vào bằng đường thông được phát hiện trong một nhà kho bên trong khu nhà Al Shifa, nơi chứa đạn dược, theo quân đội Israel.

Trong khi đó, giám đốc cơ quan y tế Gaza Mounir El Barsh cho hay tuyên bố của Israel là “dối trá”.

Tuy thừa nhận có mạng lưới đường hầm hàng trăm km xuyên suốt Dải Gaza nhưng Hamas phủ nhận những đường hầm này nằm trong cơ sở hạ tầng dân sự như bệnh viện.

Cùng ngày 19-11, Israel tiếp tục cáo buộc Hamas lợi dụng bệnh viện lớn nhất Dải Gaza, đồng thời nói rằng một binh sĩ bị bắt giữ đã bị hành quyết và 2 con tin nước ngoài đang bị Hamas cầm giữ tại đây.

Israel đang tìm kiếm khoảng 240 người bị Hamas bắt tới Dải Gaza sau cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7-10. Một trong số đó là Noa Marciano, quân nhân Israel 19 tuổi. Thi thể của Noa được tìm thấy gần Al Shifa vào tuần trước. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari tuyên bố cô bị Hamas sát hại.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã sơ tán thành công 31 trẻ em từ bệnh viện Al Shifa đến phía Nam Dải Gaza. Ảnh: The New Arab